AÏDA GAYE ( Apr-Touba ) : ' Ce parti marche à pas de caméléon, mais je ne l'ai pas quitté pour le Rewmi '

Les rumeurs l'ont donnée démissionnaire de l'Apr pour le parti Rewmi d'Idrissa Seck après juste un bref séjour. Aïda Gaye, ancienne députée libérale, vient d'éclairer la lanterne des Sénégalais sur cette rumeur. À Touba Darou Marnane dans le cadre d'un séminaire de formation qu'elle a piloté , Aïda Gaye a déploré '' l'évolution dandinante de l'Alliance Pour la République '' qui manque , selon elle, d'occuper suffisamment le terrain politique. '' Aucun travail n'est fait. Nous avons généralement 589 bureaux de vote qu'il faut maîtriser. Le travail qui s'impose c'est d'aider les populations à s'inscrire sur les listes électorales et à récupérer leurs cartes d'identification nationale et d'électeurs. Je suis désolée mais on dort trop dans ce parti alors qu'on est au pouvoir . Je réaffirme mon appartenance à ce parti, tout de même , la mort dans l'âme''.

Aïda Gaye de solliciter, parlant du séminaire, plus de formations au bénéfice des femmes de Touba avec à la clef un suivi financier conséquent. Était présent à la cérémonie officielle de clôture du séminaire Bassirou Gaye , venu représenter le ministre Alioune Sarr.