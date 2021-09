AIBD SA apporte son soutien aux ASC Casa Sport de Ziguinchor et Diambars de Saly

AIBD SA, dans le cadre de sa Politique de Responsabilité Sociale d'Entreprise (RSE) a fortement appuyé les équipes finalistes de la coupe du Sénégal qui opposera le Casa sport et l'ASC Diambars, le 02 octobre prochain.

A cet effet, des délégations de l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD SA) se sont rendues à Saly et à Ziguinchor pour remettre l'appui du Directeur Général Doudou KA en guise d'accompagnement des deux équipes.

Des Chèques de 5 000 000 FCFA ont été remis respectivement aux Présidents des deux ASC finalistes, M. Saer SECK pour l'ASC Diambars et Seydou SANE, pour le Casa Sport.

Ce geste du Directeur Général de Doudou KA est un acte de plus dans la politique de responsabilité sociale d'entreprise de l'AIBD SA.

Autant dire que l’aéroport est devenue une réelle opportunité pour les jeunes des territoires voisins.

En plus des 5 millions une enveloppe de 3 millions a été remis aux supporters d’Allez Casa de Ziguinchor pour faciliter le déplacement de Ziguinchor à Dakar