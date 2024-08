AIBD/ Affaire Lat Diop: La vérité des faits de l'aérogare de l'aéroport au commissariat spécial

L'ancien ministre des sports, comme annoncé précédemment, a été retenu vers les coups de 7 heures et transporté par la police de l'aérogare de l'aéroport Aibd au commissariat spécial qui se trouve à l'extérieur de l'aérogare .



C'est ainsi qu'il a été retenu et auditionné par rapport à son dernier voyage. Les limiers lui ont fait savoir qu'il était sorti du territoire dernièrement et qu'il devrait indiquer où est-ce qu'il était passé à son retour pour entrer dans le pays? Lat Diop a montré son passeport sur lequel un cachet a été apposé indiquant qu'il avait voyagé en toute légalité et via l'aéroport de Dakar. Et pour le voyage d'aujourd'hui à destination de Paris via le vol AF 711 de Air France (7h55 GMT) Lat Diop était muni de son passeport ordinaire et ne tentait pas de voyager avec son passeport diplomatique. Selon nos sources c'est au cours de son audition qu'on lui a demandé s'il détenait son passeport diplomatique qu'il a répondu par l'affirmative. Ce qui explique nettement qu'il y a dans cette affaire une tentative de manipulation de la part de certains médias!



Par la suite, on lui a confisqué en premier lieu ses deux passeports ( passeport diplomatique et passeport ordinaire avec visa schengen). Après vérification, la Police lui a remis son passeport ordinaire en confisquant son passeport diplomatique avant de lui signifier de façon verbale qu'il ne pouvait pas voyager.



Selon une source proche de l'ancien ministre, sa détention est jugée anormale, car le concerné voyageait avec son passeport ordinaire avec Visa Shengen et qu'il n'y avait aucune interdiction formelle de voyager le concernant. Et que cela ressemble tout simplement à de l'abus et de l'excès de zèle.