À la découverte de la lettre de Khalifa Dia, maire honoraire de Guéoul, au Président Macky Sall juste après sa rencontre avec les élus locaux.

« Ma lecture de votre discours d’hier devant les élus locaux est que vous avez renoncé à briguer un troisième mandat.

Nous qui vous aimons de manière désintéressée, serions soulagés par cette décision. En n’y allant pas, tout en ayant constitutionnellement le droit d’y aller, tout en bénéficiant de l’appui de votre camp, vous ferez preuve de grandeur et d’abnégation exemplaires; et vous aurez beaucoup plus de marge de manœuvre pour régler les problèmes politiques sérieux auxquels le Sénégal se trouve confronté en ce moment. Et vous boucleriez le bec à tous ces adversaires rancuniers qui cherchent à ternir votre image de marque à tout prix.

Dieu vous a déjà tout donné et croyez-moi, vous vous sentirez très heureux et soulagé quand vous déclarerez que vous n’êtes pas partant; vous vous sentirez reconnaissant au Seigneur car ce faisant il vous place hors de portée de vos ennemis qui n’ont qu’un seul objectif: vous voir humilié un jour par une défaite cuisante. (Ce risque existe bel et bien malgré les cocoricos de notre camp).

J’ai vécu ce sentiment en abandonnant la mairie de Guéoul de mon plein gré après une victoire éclatante. Cet avis est l’avis d’un simple mortel ignorant tout du destin c’est pourquoi nous prions l’Omniscient pour qu’il vous inspire au mieux dans ces moments de choix cruciaux. »

( Lettre publiée dans le panel de BBY)