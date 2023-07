« À BBY, nous sommes obligés d’être plus solidaires » (Ousmane Sylla, maire de Kédougou)

L’invite du président de la République aux maires et présidents de Conseil départemental n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd. Le maire de Kédougou, Ousmane Sylla, dit avoir déjà engagé la dynamique depuis les élections législatives. « C’est un travail continu. Le président a bien raison de rappeler ces attitudes qui ne feront que renforcer la coalition Benno Bokk Yakaar. Nous allons vers des lendemains électoraux et il faut plus de solidarité et d’ouverture aux populations », a rappelé Ousmane Sylla.

Dans cette même dynamique, l'édile de Kédougou, qui s’exprimait à l’occasion de la lecture de la résolution des élus locaux signataires pour un troisième mandat de Macky Sall, s’engage dans son terroir à porter ce message pour une union vers la victoire en 2024.