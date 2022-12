8ème édition de la JNE / Le chef de l’État félicite le gouverneur : « Tamba a remporté la palme de l’organisation »

Le chef l’État a tenu à féliciter le gouverneur de la région de Tamba, Oumar Mamadou Baldé et le président des associations des éleveurs « pour la parfaite organisation de cette journée mémorable. » M. le président, a dit le chef de l’État, « vous avez raison, toutes les régions ont bien organisé, mais Tamba a gagné … On est ensemble et vous ne serez pas déçus.



Le chef de l’État a également félicité l’ensemble des élus pour la « mobilisation exceptionnelle... »