8e de finale de la Coupe de la Ligue : Cascade de belles affiches au menu, ce mercredi…

La coupe de la Ligue reprend ses droits ce mercredi sur les pelouses sénégalaises. Pour ces huitièmes de finale, 16 équipes seront en lice pour huit confrontations qui devraient ravir les amateurs de football.







Le champion en titre Diambars défendra son titre contre Thiès FC. Hasard du calendrier ce match mettra aux prises le 7 ème de la Ligue 1 Diambars (7 ème, 11pts) contre le 7eme de la L2, Thiès FC (7 ème, 12pts.) Une belle affiche à suivre à partir de 16h 00, au stade Lat Dior de Thiès.







Récemment secoué par une affaire d’abus sexuels sur mineurs, le club dc Dakar Sacré-Cœur va devoir se remettre la tête à l’endroit. Et, ce sera devant le CNEPS excellence, actuelle lanterne rouge de la Ligue 1 que les « Gones » devront chercher leur qualification. Un match qui sera suivi de très près par les observateurs et fans de DSC.







En délicatesse en ligue 2, la Sonacos (12eme) recevra au stade Lamine Guèye, une belle formation de l’AS Douanes actuellement sur le podium de la L1 (3eme, 15 pts.)







Les irrésistibles rufisquois de Teungueth FC qui enchaînent les succès dans l’élite, sous les ordres de Youssouph Dabo, reçoivent Jamono de Fatick. Une opposition qui semble pencher du côté de TFC qui a l’avantage d’évoluer à domicile, à Ngalandou Diouf.







L’AS Pikine et le Casa Sports seront en danger à l’extérieur avec respectivement des oppositions contre Demba Diop FC (3eme L2) et L’EJ Fatick (2eme L2). Un choc entre l’actuelle élite de la L2 et deux grands clubs du football local sénégalais.







Enfin, Génération foot en grande difficulté en championnat (12eme, 9pts) pourrait tenter de se donner de l’air face à Guédiawaye FC. Un menu riche pour des rencontres attractives à suivre ce mercredi à partir de 16h 00 GMT.