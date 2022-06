7ème Forum sur la Finance Islamique : « Le Sénégal est un Hub de la finance islamique. » (Mouhamadou L. Mbacké/Dir. AIIF)

L'institut Africain de Finance Islamique (AIIF), en partenariat avec le Gouvernement du Sénégal et la Banque islamique de développement, organise le 7e forum international sur la finance islamique de l'Afrique de l'Ouest.



La rencontre offre une plate-forme de rencontre B2B entre investisseurs de fonds conformes à la charia et décideurs et promoteurs des grands projets d’infrastructures du Sénégal, de la Côte d’Ivoire et des pays de la CEDEAO.



À l’image du Sénégal, la Côte d’ivoire et beaucoup de pays de l’Afrique de l’Ouest posent les mêmes jalons pour résorber le gap infrastructurel des pays Africains nécessaire à leur émergence économique. Selon M. Mouhamadou Lamine Mbacké, le directeur de l’Institut de Finance Islamique dans la Cedeao spécialisé dans le conseil et la formation destiné aux cadres et professionnels des institutions financières publiques et privées, « Le 7ème Forum international sur la Finance islamique de l’Afrique de l’Ouest, s’inscrit dans le calendrier des Conférences officielles du Gouvernement du Sénégal. »



Une occasion pour ce dernier de remercier le chef de l’État Macky Sall et son Ministre des Finances et du Budget pour l’organisation régulière de ce forum qui place le Sénégal comme un « Hub du financement islamique ».