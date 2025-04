72 heures du Campus universitaire de Kolda : « L’arrêt du chantier du centre délocalisé de l’université Assane Seck de Kolda est un problème réel! » (Pr Alassane Diédhiou, recteur UAS/ZG)

Les étudiants du centre délocalisé de l’université Assane Seck de Kolda tiennent les 72 heures de leur campus universitaire ces 24, 25 et 26 avril. Ainsi, la cérémonie officielle a été tenue ce vendredi 25 avril sous la houlette du recteur Alassane Diédhiou et du Pr Boubacar Fall, responsable du centre délocalisé de Kolda. C’est une occasion qui a été saisie par le recteur pour dresser un bilan satisfaisant des journées. Mais aussi dans la foulée, il soutient que l’arrêt du chantier du centre délocalisé de Kolda est un véritable problème. À ce titre, il estime que l’ouverture du campus universitaire est un moyen de pression pour achever les travaux de l’université.

Dans cette optique, un exposé a été fait par le Pr Dia sur le thème « impact de l'université dans le développement du pôle territoire ». Ainsi, cette thématique a fait entrevoir l'impact de l'université dans son environnement immédiat, notamment le développement socio-économique. Dans cette dynamique, le Pr Dia a donné l’exemple des villages de Sanar et Galèle situé à côté de l’université Gaston Berger et qui se sont développés rapidement à cause de l’université.

Ces journées ont été une occasion aussi de lister des recommandations pour la matérialisation des réalités de l'université à Kolda. En ce sens, Sada Baldé, Directeur de l'ARD a rappelé l'importance de disposer d'une université au niveau local pour nouer des partenariats au profit des étudiants et de la communauté.

Dans la foulée, il a rappelé les relations que l'ARD entretient avec l'université Assane Seck de Ziguinchor dans le cadre de la recherche de solutions aux migrations irrégulières.

À en croire le Pr Alassane Diédhiou, « l’arrêt du chantier du centre délocalisé de l’université Assane Seck de Kolda est un problème réel de même qu’à l’université du Sine-Saloum. D’ailleurs, j’ai effectué trois visites sur le site pour m’enquérir des travaux. À cet état de fait, je pense que l’ouverture du campus de Kolda est un moyen de pression pour diligenter la fin des travaux.

D'ailleurs, le directeur de la construction du ministère de l'enseignement a effectué une visite et a noté toutes ces lenteurs. C’est pourquoi, nous espérons que les travaux finiront d’ici peu… »