60 ans d’anniversaire, de partenariat USAID-SENEGAL : Un parcours renouvelé vers l’économie.

L'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) a célébré ce mercredi 3 novembre, son 60ème anniversaire, mais aussi 60 ans de partenariat noué, avec le peuple sénégalais, une collaboration axée sur l'amélioration des conditions de vie, par la création d'emplois, l'accès amélioré à l'éducation et aux soins de santé, le renforcement des institutions démocratiques et le développement du secteur agricole, en vue d'accroître la production et les revenus.



Une histoire entre les deux peuples, américains et sénégalais, un compagnonnage traduit par un vernissage. Une exposition photos intitulée USAID Demb ak Tey, (d'hier à aujourd'hui), retraçant le parcours de l'USAID au Sénégal au fil des années. Ainsi, il y aura quatre « villages » avec des thématiques axées sur l’éducation, la santé, la croissance économique inclusive et la gouvernance, mettant en scène plus de 20 stands présentant les projets de l'USAID et du Corps de la Paix, qui célèbre également son 60e anniversaire.



La cérémonie est marquée par des témoignages de bénéficiaires de programmes de l'USAID, un hommage à des employés locaux de l'USAID pour services rendus pendant de nombreuses années, et une exposition photos retraçant le parcours de l'USAID au Sénégal au fil des années.



Dans l’intervalle de ces trois jours, des tables rondes seront également organisées sur l'entreprenariat des jeunes au Sénégal, l'appui du gouvernement des États-Unis au Sénégal, et la stratégie de l'USAID pour faire face au changement climatique au Sénégal. Les discussions seront accessibles au public.



Ces événements seront l'occasion de reconnaître le travail accompli par l'USAID au cours des six dernières décennies grâce à son partenariat de longue date avec le Sénégal et son peuple, pour relever des défis majeurs de développement...