50ème AG de la SODAV : plus de 10 milliards perdus, les artistes exposés interpellent Macky Sall sur la rémunération des copies privées …

Les artistes producteurs et autres acteurs des arts se sont réunis ce jeudi au théâtre National Daniel Sorano à l’occasion de la 50ème Assemblée générale de la SODAV. Au cours de cette rencontre, une seule phrase a marqué l'attention et retentissait dans leurs propos « la rémunération pour copie privée ».



Ceci est une rémunération qui s'applique à tout appareil qui sert à stocker ou reproduire une œuvre de l'esprit.

Toutefois cette somme est très importante car elle a permis à beaucoup de pays européens de développer une résilience économique grâce à sa mise en œuvre. Et même si le Sénégal a connu une avancée pour avoir posé des actes, il traine toujours le pas et cela ne fait que retenir sous perfusion les acteurs culturels. Ainsi pour y remédier et prendre les choses en main, ils interpellent directement le président de la République Macky Sall pour signer l'arrêté portant sur la rémunération des droits privés.