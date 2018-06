5 ambulances médicalisées offertes aux universités publiques : « Ce geste contribue à relever le plateau technique des universités » (Abdoulaye Diouf Sarr)

Le ministère de la santé et de l’action sociale a procédé ce lundi 25 juin à la remise officielle de 5 ambulances médicalisées au profit des universités publiques du Sénégal. Il s’agit des universités Gaston Berger de Saint-Louis, Assane Seck de Ziguinchor, Alioune Diop de Bambey et de l’université de Thiès.

« C’est un gros soulagement pour les étudiants, surtout ceux qui sont dans les régions », a affirmé Bocar Diop, le représentant de la communauté estudiantine.



Recevant en main propre les clés de ces ambulances, le professeur Marie Teuw Niane a salué à sa juste mesure ce geste hautement symbolique.



Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr qui a déclaré que « ce geste contribue à relever le plateau technique des universités », a par ailleurs invité les bénéficiaires à en faire un bon usage et en assurer correctement la maintenance.