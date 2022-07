4ème jour de campagne : Aminata Touré attendue dans l'axe Richard-Toll, Podor et Ndioum…

La tête de liste nationale de la coalition Bby, Mme Aminata Touré, poursuit sa caravane à l'intérieur du pays pour la campagne législatives 2022. En effet, en cette quatrième journée de campagne, Mme Aminata Touré et sa délégation sont attendues dans le Walo et le Fouta.



Après le départ pris à Saint-Louis où la délégation a passé la nuit, Aminata Touré sera ce mercredi à Ross-Bethio, Richard-Toll, Dagana, Podor et Ndioum. Un grand rassemblement est prévue à Ndioum pour clôturer la quatrième journée d'activités de campagne...