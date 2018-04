4 avril : Un défilé sur fond de menace terroriste

Des centaines de soldats sénégalais sont descendus mercredi sur le boulevard du Général De Gaulle, pour les besoins du défilé du 4 avril, placé sous le signe de l'engagement et sous haute surveillance en raison de la menace terroriste.



L'armée et les forces de l'ordre recrutent et ont vu grossir leurs rangs depuis quelques mois. Etaient donc invités sur le boulevard du Général De Gaulle les centres de formation des militaires, l'école de cybersécurité, entre autres. A leurs côtés se trouvaient les recrues du Groupe d’action rapide surveillance et intervention (GAR-SI). Ces soldats de l'armée de terre sont en posture opérationnelle, contre la menace terroriste.



Les douaniers étaient dans le défilé. Le détachement des eaux et forêts, des surveillants de l'administration pénitentiaire, de la Gendarmerie et de la police ont également fait parader leur troupes sur le boulevard du Général De Gaulle. Avec la menace terroriste, le contrôle aux frontières a été rétabli, ce qui a permis de fournir des renseignements aux autres services. Un hommage particulier a été rendu cette année à l'engagement sous toutes ses formes, sur fond de menace terroriste, dans l'armée, les forces de sécurité intérieure, le service civique ou la réserve...