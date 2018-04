4 AVRIL À ZIGUINCHOR : Abdoulaye Baldé « appelle à des élections apaisées, libres et transparentes en 2019 »

Comme partout sur le territoire national, la fête de l’indépendance est célébrée dans la région de Ziguinchor en présence d’une foule immense. L’ensemble des autorités civiles et militaires y ont pris part aux côtés d’une délégation bissau-guinéenne et d’une autre de la Gambie. Prenant la parole après la cérémonie officielle, le maire de Ziguinchor a lancé un « appel pour des élections apaisées dans notre pays en 2019 ».



Abdoulaye Baldé a notamment déclaré ceci : « je voudrais lancer un appel pour que les élections qui se déroulent dans moins de onze mois, puissent se dérouler dans la paix sur l’ensemble du territoire national ».



Le maire de Ziguinchor a d’autre part lancé un appel à « des élections libres, transparentes et qui ne souffriront d’aucune contestation ».



Selon Abdoulaye Baldé, l’on n’en est pas encore aux élections, « mais déjà des positions divergentes se font entendre, il faudrait alors prier pour que les élections s’organisent dans la paix, la tranquillité et la transparence, mais surtout l’entente de tous les acteurs. »



Faudrait-il le souligner, dans leurs paroles et chansons, plusieurs majorettes ont lancé des appels aux différents acteurs « pour un retour de la paix et de la sécurité en Casamance ».