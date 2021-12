3ème édition Journée Linux Sénégal : Focus sur « l’open sources », entre avantages, risques et sécurité

Le club de transmission de données et sécurité de l’information (TFSI) et la communauté Linux Sénégal, avec le soutien de l’école nationale de cyber sécurité à vocation régionale et le département mathématiques et informatique, a célébré ce samedi, la 3ème édition de la journée Linux à l’amphithéâtre de l’UCAD 2.



Ainsi, à l’occasion de cette cérémonie, les génies de l’informatique ont posé le débat sur les logiciels libres d’où le thème, sécurité dans l’open source. En effet, ce sont des applications ou logiciels dont le programme est accessible et qui permet à l’utilisateur d'interagir avec certaines données et même d'accéder aux données personnelles d’autrui.



Cependant, malgré ces avantages notés dans les open sources, les experts ont aussi déploré l’usage malintentionné que certains en font, surtout dans le domaine de la cybercriminalité. Sur ce, la sensibilisation est la meilleure arme dont ils disposent. Ils invitent ainsi toutes les personnes intéressées à venir vers eux pour recueillir le maximum d’informations afin de se protéger contre ces attaques...