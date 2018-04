300 agents pénitentiaires seront recrutés en 2018 (Directeur)

Un recrutement de 300 agents pénitentiaires est en vue pour l’année 2018 a annoncé, mercredi à Dakar, le directeur de l’administration pénitentiaire, Jean Bertrand Bocandé.





"Les listes d’inscription au concours sont déjà ouvertes" a indiqué M. Bocandé qui s’exprimait à l’occasion de la célébration du repas de Corps de l’administration pénitentiaire organisée en marge de la célébration du 58e anniversaire de l’indépendance du Sénégal.



"Cette politique de renforcement des ressources humaines s’inscrit dans le cadre d’une initiative du ministère de la justice en vue d’améliorer les conditions de travail des membres de l’administration pénitentiaire" a-t-il expliqué.



La cérémonie de repas de Corps s’est déroulée en présence des ministres de la Justice, Ismaïla Madior Fall, et des Affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur, Sidiki Kaba, du gouverneur du palais, le colonel Daouda Diop, ancien directeur de l’administration pénitentiaire et d’ El Hadj Malick Sy ’’Souris’’, président de la Légion d’honneur à Dakar.



Revenant sur les conditions de travail des gardes pénitentiaires, le ministre de la Justice assure que "la revue de leur nombre ainsi que la revalorisation de leur statut sont en cours’’.



D’autre part, le Garde des Sceaux a rendu hommage à tous les membres de l’administration pénitentiaire dont le ’’métier méconnu du grand public, est pourtant essentiel à la bonne marche de notre société".



Entre autres faits marquants de cette journée, il y a la décoration de cinq agents de l’administration pénitentiaire. Deux ont été élevés au grade de chevalier de l’Ordre national du Lion et les trois autres ont été reçus dans l’Ordre du mérite.



Au total, 673 détenus ont bénéficié d’une grâce présidentielle à l’occasion de la fête nationale, a annoncé le directeur de l’administration pénitentiaire, Jean Bertrand Bocandé.