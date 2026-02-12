3ᵉ Journée de solidarité de l’Amicale des Femmes de la LONASE : la générosité au cœur de l’action


L’Amicale des Femmes de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE) a organisé, ce jeudi, la troisième édition de sa Journée de solidarité, dans une atmosphère marquée par le partage et la convivialité.

 

La cérémonie a enregistré la présence du Directeur général de la LONASE, Dr Toussaint Manga, accompagné des membres du Top Management, témoignant de l’importance accordée par l’institution à l’engagement social et aux initiatives portées par les femmes de la structure.

 

À travers cette activité, la LONASE entend renforcer sa politique de responsabilité sociétale d’entreprise, en apportant un soutien concret aux couches les plus vulnérables. Cette journée, placée sous le signe de l’humanité et de la cohésion sociale, illustre l’implication constante de l’institution dans les actions de solidarité et de développement communautaire.






Jeudi 12 Février 2026
Dakaractu



