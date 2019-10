2e cohorte des incubateurs du groupe ISM : 7 start-up ont été sélectionnées.

Le comité de sélection des incubateurs du groupe ISM s’est réuni pour auditionner les porteurs de projets, candidats à l’incubation.

C’est ce mardi 22 octobre que cette 2 édition a vu 7 projet retenus sur plus d’une trentaine de postulants pour intégrer la deuxième cohorte de l’un des incubateurs du groupe ISM, IESA incub’ et ISM incub’.

Le comité de sélection a fait son choix sur les critères d’innovation et de structuration des projets et a relevé également la dimension ou potentiel international des start-up.

Parmi les 7 projets retenus, nous avons Groove 360 Academy qui œuvre dans la formation et la promotion des professionnels des métiers de la culture et du spectacle vivant en Afrique.

Dakar Consulting, une agence d’information et de consulting en ingénierie culturelle et événementielle.

Conviviat qui est une plateforme de mise en relation des passionnés de cuisine.

Chams, analyse de données pour les entreprises et une plateforme de formation pour les étudiants aux métiers du big data.

Le groupe Ascof « Kay Jangalma », un service de soutien scolaire à domicile dispensé par des étudiants certifiés de l’enseignement supérieur ainsi que par des professeurs de l’éducation nationale.

Il y a Solution médicale qui est une entreprise d’ingénierie créée par des étudiants spécialisés dans la vente et la maintenance des équipements biomédicaux et Av Immo, une plateforme immobilière utilisant la réalité virtuelle.

Ces jeunes entrepreneurs pourront intégrer leurs incubateurs dès le mois de Décembre pour une premiere phase de formation qui leur donnera tous les outils nécessaires pour affiner leurs projets ou davantage structurer leur start-up. Selon l’avancée de leurs projets et leurs besoins, la phase d’incubation durera de 9 à 18 mois.