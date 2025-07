244 migrants interceptés en mer au large de Saint-Louis : une tentative de traversée vers l’Espagne avortée

Nationalité Hommes Femmes Mineurs (garçons) Mineures (filles) Total Sénégal 98 8 7 1 114 Guinée 20 22 5 4 51 Gambie 41 5 4 2 52 Mali 6 3 - - 9 Côte d’Ivoire - 7 1 4 12 Ghana 1 - - - 1 Burkina Faso 2 - - - 2 Bénin 3 - - - 3 Total 171 45 17 11 244

La Division nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants et Pratiques Assimilées (DNLT) a procédé, le 29 juillet 2025, à l’interpellation de 244 migrants clandestins, remis par la Marine nationale sénégalaise après avoir été secourus à 145 milles nautiques des côtes de Saint-Louis.Ces candidats à l’émigration avaient quitté, deux jours plus tôt, une zone proche de Karang, en territoire gambien, aux alentours de 3 heures du matin, dans l’intention de rallier les îles Canaries (Espagne) par voie maritime. Leur embarcation, surchargée, a été localisée et interceptée à 17h45, mettant fin à leur périple périlleux.Le groupe, particulièrement hétérogène, est composé de ressortissants deLa DNLT, en coordination avec les services compétents, a ouvert une enquête pour identifier les organisateurs de cette tentative de migration irrégulière. Tout porte à croire qu’il s’agit d’un réseau transfrontalier structuré, exploitant la misère sociale et les espoirs d’exil.L’interception rapide de ce convoi a permis d’éviter un nouveau drame humain en mer, dans un contexte où les départs clandestins se multiplient depuis les côtes sénégambiennes, souvent avec des embarcations précaires et dangereuses.Les autorités appellent à la vigilance et rappellent que tout projet de migration doit impérativement passer par les voies légales et sécurisées.