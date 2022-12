23 ème réunion du comité de pilotage du PNDL : les acteurs relèvent des avancées significatives.

Le ministre des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, Mamadou Talla, a présidé ce vendredi 23 décembre la 23ème réunion du comité de pilotage du PNDL.

À la lumière des documents de travail soumis à la validation, on peut noter des éléments de réussite assez significatifs. En effet, le PNDL s'est réellement investi durant l'année 2022, aux côtés des acteurs territoriaux pour matérialiser les options de l'État en matière de territorialisation des politiques publiques et de développement économique territorial. Il a en profité pour remercier la communauté des partenaires techniques et financiers qui soutiennent l’État du Sénégal dans la mise en œuvre de sa politique de Décentralisation, à travers leur intervention directe au sein du programme.

"Pour le PNDL et le ministère, c'est une rencontre qui se tient chaque année à la même période au niveau du comité de pilotage pour évaluer et apprécier nos actions durant toute une année. Cela permet d'apprécier la mise en œuvre des recommandations de l'année dernière, et d'après la présentation, ce que nous venons d’entendre que ce soit au niveau de l’Assemblée nationale, au niveau des collectivités, c'est partout le même discours, une satisfaction totale des élus locaux par rapport aux actions menées par le PNDL (...) Un autre point dans le PNDL, nous avons introduit le piste rurale", a déclaré le ministre des collectivités territoriales, Mamadou Talla.

Le ministre a ajouté que le président de la République a introduit un programme appelé Pacasen rural et il a injecté une somme de 20 milliards FCFA pour anticiper dans cette action. La 23ème réunion permettra au comité de valider le bilan et d'ouvrir des perspectives pour l'avenir.

Le Maire et par ailleurs président de l'Union des associations des élus locaux ( UAEL) se réjouit du travail qu'a fait le PNDL dans les collectivités territoriales et affirme que tous les Maires et présidents de conseils départementaux ont fait des bilans positifs grâce à ce projet du PNDL...