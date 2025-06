2025 : Quand la loi est piétinée et la vérité budgétaire différée

À quelques jours de la date butoir du Débat d’Orientation Budgétaire (DOB), fixée au 30 juin par la loi organique, une alerte majeure s’impose.



Le Sénégal fait face à une double crise budgétaire : une crise de légalité et une crise de sincérité.



D’un côté, le journal Les Échos révèle que la LFR et le DOB 2025 ont été « adoptés » par le Bureau de l’Assemblée nationale. De l’autre, le ministère des Finances annonce pour le 23 juin la publication tardive des rapports d’exécution budgétaire du 4e trimestre 2024 et du 1er trimestre 2025 alors même que les arbitrages pour les années 2026 à 2028 sont déjà en cours.



Cette double séquence confirme une rupture grave de l’ordre institutionnel.



Le journal Les Échos du 17 juin 2025 rapporte que le Bureau de l’Assemblée nationale a adopté la Loi de Finances Rectificative (LFR) ainsi que le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB), en attente d’un calendrier de plénière.



Cette annonce, en apparence anodine, dissimule une double anomalie institutionnelle d’une extrême gravité puisque ni la LFR 2025 ni le DOB 2025 n’ont été adoptés en Conseil des ministres.



La seule référence officielle sur ces sujets figure dans les communiqués des 4 et 21 mai 2025. Le premier évoque une note de cadrage budgétaire, le second mentionne une simple préparation du DOB avant la fin juin. Aucune trace d’une adoption formelle de ces documents en Conseil des ministres n’a été retrouvée.



La LOLF n°2020‑07 du 26 février 2020 est pourtant explicite :



« Le Ministre chargé des Finances prépare les projets de lois de finances qui sont adoptés en Conseil des Ministres. »(Article 55)



« Le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle visé à l'article 51 de la présente loi organique, éventuellement accompagné des documents de programmation pluriannuelle des dépenses visés à l'article 52 de la présente loi organique, est adopté en Conseil des Ministres. Ces documents sont publics et soumis un débat d'orientation budgétaire à l'Assemblée nationale, au plus tard à la fin d deuxième trimestre de l'année.» (Article 56)



En parallèle, l’absence de LFR jusqu’à la date d’aujourd’hui et à la veille du DOB et de la nouvelle stratégie budgétaire et financière annoncée par la président de la république, constitue une anomalie gravissime.



Depuis février 2025, de nouvelles données ont été formellement constatées par la Cour des comptes. La logique budgétaire, comme l’exige la rigueur républicaine, aurait voulu qu’une Loi de Finances Rectificative soit introduite pour corriger les écarts et actualiser les équilibres macroéconomiques.



Or, rien n’a été fait. Le budget 2025 demeure inchangé malgré un contexte économique bouleversé. Il devient ainsi un document artificiel, déconnecté de la réalité mais toujours utilisé pour planifier l’avenir.



Les risques ne sont pas théoriques. Les partenaires techniques et financiers perçoivent l’absence de LFR comme un signe d’opacité, le Parlement risque de débattre du DOB sans accès aux données exécutées et les décisions publiques deviennent illisibles, fragiles et déconnectées du réel.



L’équation est simple : sans adoption formelle en Conseil des ministres, la LFR et le DOB n’ont pas de base juridique valide. Sans LFR sincère, les projections deviennent biaisées et risquées. Sans respect du calendrier, la transparence devient une fiction administrative.



La vérité budgétaire n’est pas une faveur, c’est une obligation.



Le peuple sénégalais mérite mieux que des procédures tronquées et des chiffres obsolètes. Il a droit à une gouvernance rigoureuse, à un Parlement éclairé et à des décisions fondées sur des données validées, assumées et vérifiables.



Thierno Bocoum

Président AGIR-LES LEADERS