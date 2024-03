1ère sortie du PR Bassirou D. Faye: Pr Babacar Guèye applaudit.

Pr Babacar Guèye du Collectif des organisations de la société civile pour les élections (COSCE) a commenté, ce 26 mars, la première sortie du nouveau président de la république du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye élu au 1er tour de la présidentielle. Selon lui, le nouveau Chef d’Etat a rassuré dans sa mission en s’engageant à gouverner avec humilité, dans la transparence et à combattre la corruption à toutes les échelles. Il ambitionne aussi de se consacrer pleinement dans la refondation des institutions et du renforcement des fondements du vivre ensemble et de l’intégration africaine. Pr Babacar Guèye applaudit du fait que le président Bassirou Diomaye Faye entend lutter contre la corruption et s’engage à abréger la souffrance des femmes et des jeunes. Pr Babacar Guèye s’exprimait, à l’occasion de la rencontre de restitution des missions d'observation de la société civile sur la tenue de la présidentielle du 24 mars. Le COSCE a tiré un bilan satisfaisant de l’organisation du scrutin.