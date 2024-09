1ère édition de la journée internationale de la langue Soninké : la communauté soninké plaide pour la valorisation de cette langue

La première édition de la journée internationale de la Langue Soninké s’est tenue, ce mercredi 25 septembre 2024. Placée sous le thème "Le Soninké à l’ère du numérique", des autorités ainsi que la communauté Soninké ont répondu présent à cet évènement.



Empêché, le ministre de la jeunesse, des sports et de la culture a mandaté son représentant, Salif Diédhiou. Selon le conseiller technique au cabinet du secrétaire d’état à la culture, aux industries créatives et au patrimoine historique, la langue Soninké fait partie des langues les plus emblématiques de la sous-région et qui s’est toujours battue pour sa valorisation.



Ce qui, dit-il, lui a valu une reconnaissance de l’UNESCO. Ce dernier soutient que cette langue est transfrontalière mais également parlée dans plusieurs pays. Voilà pourquoi, il n’est pas étonnant que cette langue soit reconnue par l’UNESCO. Il ajoute que le choix du 25 septembre comme date de célébration de cette langue est un choix aussi très important pour la communauté qui vise à marquer son empreinte. Il a félicité et remercié la communauté Soninké pour ce qu’elle est en train d’entreprendre et pour cette grande victoire qui a abouti à la reconnaissance de cette langue.



Interpellé sur la promotion des langues, Il affirme qu'elle ne dépend plus de leur département mais ce qui les intéresse surtout, c’est l’aspect culturel et patrimonial de cette langue. Car, « c’est du patrimoine et il faut vraiment faire la promotion des différentes expressions de nos différents groupes ethniques sénégalais », dit-il.



Selon le secrétaire général de l’association de Wagadu JIIDA (Association faitière de la communauté Soninké du Sénégal), "c’est un honneur pour eux d’assister à ce premier anniversaire, ne serait-ce que pour exprimer notre gratitude à l’endroit de l’UNESCO, de remercier les personnes qui ont mené ce combat.