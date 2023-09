17ème conférence annuelle du CAJOU : Le Maersa espère une rencontre fructueuse pour les acteurs de la chaîne de valeur cajou.

Le ministère l'agriculture, de l'équipement rural et de la sécurité alimentaire a tenu une conférence de presse ce Vendredi 15 Septembre à Diamniadio. Un rendez-vous avec la presse qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la 17 ème conférence annuelle du CAJOU qui se tiendra pour une fois au Sénégal du 18 au 21 Septembre.



Cet événement mondial qui entend une fois de plus tenir sa promesse de rassembler les parties prenantes de l'industrie mondiale du cajou, comprendra des séances plénières et des fora animés par des experts, ainsi qu'une exposition de produits et de services issus de tous les secteurs de l'industrie du cajou.



Le Sénégal qui va relever le défi de l'organisation de la 17ème édition de la conférence après le Nigeria, a été choisi pour saluer les efforts consentis dans cette filière et sa position au niveau du Conseil International constaté du cajou appelé communement le CICC. “Les avantages que nous pouvons tirer concrètement en organisant cette 17ème conférence, le Sénégal comme vous le savez a une production annuelle qui est estimée à 20 mille tonnes de noix brute. La chaîne de valeur anacarde avec au moins 5% de transformation des noix a permis de créer plus de 100 mille emplois. Faire bénéficier à l'ACA et tous les pays qui sont membres comment nous pouvons réfléchir sur les stratégie de développement de l'industrialisation du cajou. Le Sénégal va aussi voir des expériences tirées des autres pays qu'il pourra faire appliquer au niveau du pays. Les acteurs de la chaîne de valeur cajou pourront avoir beaucoup d'informations pertinentes pour la filière pour mener à bien leur activité", a soutenu le secrétaire général du Maersa, Papa Malick Ndao qui informe que le tutelle a degagé une envelope de 30 millions pour la prise en charge des populations qui vont quitter à l'interieur pays pour venir assisté à cet événement qui entend un peu plus de 350 participants vunus du monde entier représentant tous les aspects de chaîne de valeur cajou. Parmi eux, des producteurs de cajou, négociants, transformateurs, acheteurs internationaux, décideurs du secteur public, les institutions financières qui plaident tous pour l'avenir de la filière africaine du cajou à Saly (Sénégal) pays hôte.