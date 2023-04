16emes de finale Coupe du Sénégal : Génération Foot chute face à Jamono de Fatick

Les Grenats de Génération Foot ont été tenus en échec ce mardi sur la pelouse du stade Massene Séne de Fatick. Pire encore, Génération Foot qui évoluait à l’extérieur avec son beau costume de favori a déployé sans succès, tout son arsenal face à un très bon Jamono de Fatick qui s'est s’imposé (0-0, Tab, 4-1) suite à une séance de tirs au but qui s’est faite quasiment dans le noir.



GF qui reste sur une belle saison en Ligue 1 (2eme à deux points du leader Diambars), sort dès les 16èmes de finale de la Coupe du Sénégal alors que le Jamono de Fatick qui évolue en Ligue 2 va poursuivre son rêve dans ce tournoi plus que jamais ouvert et riche en rebondissements.