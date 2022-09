16 morts sur le corridor Dakar-Bamako : Le cri du cœur du directeur général de l'Agence nationale de sécurité routière, Cheikh Oumar Guèye.

En marge d'une journée de sensibilisation et de partage sur la sécurité routière à Kaolack, le directeur général de l'agence nationale de sécurité routière (ANASER), s'est prononcé sur les deux accidents d'hier qui ont occasionné 16 morts entre Bandia et Tamba (corridor Dakar-Bamako).



Cheikh Oumar Guèye a ainsi fustigé le comportement de certains usagers de la route avant d'en appeler à l'application stricte des sanctions en vue de réduire drastiquement les accidents de la route au Sénégal.



Le patron de l'ANASER a également appelé au renforcement du système de contrôle et de la présence des forces de sécurité et de défense sur le réseau routier.



Un comité régional de développement (CRD) a été organisé ce matin à cet effet à la gouvernance de Kaolack en présence de l'autorité administrative, des chefs de service et des autres acteurs...