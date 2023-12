15 ans du Collectif Humanitaire Monaco : Plus de 500 enfants pris en charge et opérés dont 100 enfants pour le Sénégal

Ce partenariat qui a permis de financer plus de 80 opérations d’enfants dans quatre structures où certaines interventions sont réalisées en totale autonomie par les équipes locales.

C’est ce week-end que le Collectif Humanitaire Monaco a célébré ses 15 ans d’existence.Un parcours avec un bilan très positif a été présenté au cours de la cérémonie anniversaire. En effet, selon les propos du Dr Sokhna Diagne, correspondante du Club Humanitaire Monaco au Sénégal, environ 515 enfants, principalement originaires d’Afrique ont été opérés de pathologies cardiaques et parfois orthopédiques, dont 100 originaires du Sénégal.Ces opérations ont été effectuées à Monaco et dans quatre pays partenaires que sont Madagascar, le Mali, le Burkina Faso et le Sénégal.Mme Isabelle Rosabrunetto, Directeur Général du Département des Relations Extérieures et de la Coopération du Gouvernement de la Principauté de Monaco, prenant part à la cérémonie, de rappeler les fondamentaux du collectif humanitaire Monaco qui repose sur les droits de l’enfant, et qui est la concrétisation du souhait des associations monégasques pour rendre hommage à Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, à l’occasion de son 50ème anniversaire, mais aussi de célébrer son humanité, sa générosité et son ouverture sur le monde.Ainsi, le choix d’organiser la cérémonie à Dakar s’est naturellement imposé par le financement d’opérations, depuis 2019, dans quatre structures de soins africaines soutenues par La Chaîne de l’Espoir. Ces structures ont toutes bénéficié d’un appui public et/ou privé de Monaco en terme de formation, de construction et d’équipements.Il s’agit du Centre Cardio- pédiatrique André Festoc de Bamako au Mali, de l’hôpital militaire d’Antananarivo à Madagascar, du Centre Hospitalier Universitaire de Tingandogo à Ouagadougou au Burkina Faso et du Centre Cardio-Pédiatrique Cuomo de Dakar au Sénégal.Au cours de la cérémonie, un protocole d’entente a été signé entre le MCH, représenté par les associations Children & Future, la Croix-Rouge monégasque, Monaco Aide et Présence, le Kiwanis Monaco, l’AMADE- et La Chaîne de l’Espoir. Ceci pour renforcer leur collaboration initiée depuis 2019.