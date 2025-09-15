15ᵉ Congrès de l’AEEMS - Motion de censure : les étudiants musulmans du Sénégal exigent justice pour la Palestine


Réunis à Dakar dans le cadre de leur 15ᵉ congrès ordinaire, les élèves et étudiants musulmans du Sénégal (AEEMS) ont adopté une motion de soutien au peuple palestinien, réaffirmant leur engagement indéfectible à la cause. 

Dans ce texte solennel, l’association dénonce les « souffrances quotidiennes et les violations graves des droits humains infligées au peuple palestinien », condamne « les crimes de guerre et crimes contre l’humanité perpétrés à Gaza » et appelle au respect du droit international ainsi qu’aux résolutions des Nations Unies. 

Les congressistes exigent également la fin immédiate des violences et la mise en place d’un processus de paix « juste et durable ».

 

L’AEEMS a en outre encouragé l’acheminement sans entrave de l’aide humanitaire aux populations victimes et réitéré sa volonté de sensibiliser la jeunesse sénégalaise et la communauté nationale à la cause palestinienne. Par cette motion adoptée le 14 septembre 2025, l’association entend inscrire sa voix dans le concert des soutiens internationaux en faveur d’un État palestinien viable, en réaffirmant que la quête de liberté, de justice et de dignité du peuple palestinien reste une cause universelle.

Autres articles
Lundi 15 Septembre 2025
Karim Ndiaye



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Guédiawaye: la fillette de 4 ans du marabout Hamidou Sow fauchée par une voiture

Guédiawaye: la fillette de 4 ans du marabout Hamidou Sow fauchée par une voiture - 15/09/2025

Jaxaay : Le CIVA clôture un camp de vacances inclusif dédié aux enfants autistes

Jaxaay : Le CIVA clôture un camp de vacances inclusif dédié aux enfants autistes - 14/09/2025

Ousmane Sonko justifie ses voyages : « Le président de la République m’a confié des tâches en Asie et dans les pays du Golfe »

Ousmane Sonko justifie ses voyages : « Le président de la République m’a confié des tâches en Asie et dans les pays du Golfe » - 13/09/2025

Diaspora Bonds : Cheikh Diba appelle les Sénégalais de l’extérieur à être des « acteurs privilégiés dans la transformation nationale »

Diaspora Bonds : Cheikh Diba appelle les Sénégalais de l’extérieur à être des « acteurs privilégiés dans la transformation nationale » - 13/09/2025

523 Millions F CFA Évaporés : L’Électrification Fantôme de Keur Massar Plonge la Sicap dans la Tempête

523 Millions F CFA Évaporés : L’Électrification Fantôme de Keur Massar Plonge la Sicap dans la Tempête - 13/09/2025

Berlin, Paris et Londres appellent à

Berlin, Paris et Londres appellent à "l'arrêt immédiat des opérations militaires israéliennes" à Gaza-ville - 12/09/2025

L'Assemblée générale de l'ONU soutient un futur Etat palestinien, mais sans le Hamas

L'Assemblée générale de l'ONU soutient un futur Etat palestinien, mais sans le Hamas - 12/09/2025

La cheffe nigériane Hilda Baci tente de cuisiner la plus grande marmite de riz jollof au monde

La cheffe nigériane Hilda Baci tente de cuisiner la plus grande marmite de riz jollof au monde - 12/09/2025

Thiès - Formation de recyclage :

Thiès - Formation de recyclage : "Le métier d'assistant à la sécurité de proximité est devenu beaucoup plus complexe et exigeant au regard du nouvel environnement social..." (Oumar Touré) - 12/09/2025

Serigne Assane Kane claque la porte et lance la CODES : l’écologie au cœur du combat politique

Serigne Assane Kane claque la porte et lance la CODES : l’écologie au cœur du combat politique - 12/09/2025

Situation politique et économique : Le FDR annonce un grand rassemblement le mois prochain à Dakar

Situation politique et économique : Le FDR annonce un grand rassemblement le mois prochain à Dakar - 11/09/2025

Bocar Samba Dièye : 12 victoires judiciaires, 20 ans de procédure, et toujours en attente

Bocar Samba Dièye : 12 victoires judiciaires, 20 ans de procédure, et toujours en attente - 11/09/2025

Trump annonce la mort de son allié Charlie Kirk tué par balle

Trump annonce la mort de son allié Charlie Kirk tué par balle - 10/09/2025

Crise dans le secteur du BTP : Les Travailleurs de CDE lancent un appel au Gouvernement pour sauver l'entreprise

Crise dans le secteur du BTP : Les Travailleurs de CDE lancent un appel au Gouvernement pour sauver l'entreprise - 10/09/2025

Tambacounda : un malade mental viole une femme et se dit envoyé pour une “mission divine”

Tambacounda : un malade mental viole une femme et se dit envoyé pour une “mission divine” - 10/09/2025

Le Qatar se réserve le droit de répondre à l'attaque israélienne, affirme son Premier ministre

Le Qatar se réserve le droit de répondre à l'attaque israélienne, affirme son Premier ministre - 09/09/2025

Parcelles Assainies : un jeune homme de 23 ans trouvé mort dans des circonstances troublantes à l’auberge « Lamnaye », sa partenaire et son ami interpellés

Parcelles Assainies : un jeune homme de 23 ans trouvé mort dans des circonstances troublantes à l’auberge « Lamnaye », sa partenaire et son ami interpellés - 09/09/2025

Guinée: le régulateur des médias rétablit un site privé d'informations suspendu

Guinée: le régulateur des médias rétablit un site privé d'informations suspendu - 08/09/2025

Transformer les risques agricoles en opportunités : la révolution silencieuse de la PARM mise en lumière lors de l’AFSF 2025

Transformer les risques agricoles en opportunités : la révolution silencieuse de la PARM mise en lumière lors de l’AFSF 2025 - 08/09/2025

Latmingué : Le Maire Macoumba Diouf accompagne les populations pour reverdir la commune et lance le projet 'un nouveau-né, un plant'

Latmingué : Le Maire Macoumba Diouf accompagne les populations pour reverdir la commune et lance le projet 'un nouveau-né, un plant' - 08/09/2025

Corniche Ouest : quand une querelle de rabatteurs tourne au meurtre à coups de briques

Corniche Ouest : quand une querelle de rabatteurs tourne au meurtre à coups de briques - 08/09/2025

« Évasion express, arrestation express » : l’évasion digne d’un film stoppée net au Camp pénal de Liberté VI, un détenu tente sa chance mais finit sa course au GMI

« Évasion express, arrestation express » : l’évasion digne d’un film stoppée net au Camp pénal de Liberté VI, un détenu tente sa chance mais finit sa course au GMI - 08/09/2025

Gouvernement du Sénégal : Permutation entre Dr Abdourahmane Diouf et Pr Daouda Ngom

Gouvernement du Sénégal : Permutation entre Dr Abdourahmane Diouf et Pr Daouda Ngom - 07/09/2025

Sénégal vs RD Congo : Pape Matar Sarr met l’accent sur l’unité et la victoire

Sénégal vs RD Congo : Pape Matar Sarr met l’accent sur l’unité et la victoire - 06/09/2025

Kalidou Koulibaly : « On continue à travailler pour mettre le Sénégal au sommet de l’Afrique! »

Kalidou Koulibaly : « On continue à travailler pour mettre le Sénégal au sommet de l’Afrique! » - 06/09/2025

Gamou chez la famille Tilala Fall : ferveur et chants Baye Fall pour la célébration de la nuit du Prophète

Gamou chez la famille Tilala Fall : ferveur et chants Baye Fall pour la célébration de la nuit du Prophète - 05/09/2025

Partage, foi et discipline : l’appel de Jupiter face aux dérives de la jeunesse

Partage, foi et discipline : l’appel de Jupiter face aux dérives de la jeunesse - 04/09/2025

Gamou 2025 : Dakar Dem Dikk mobilise plus de 300 bus et effectue 689 départs vers Tivaouane et Kaolack

Gamou 2025 : Dakar Dem Dikk mobilise plus de 300 bus et effectue 689 départs vers Tivaouane et Kaolack - 04/09/2025

Cérémonie officielle du Gamou de Tivaouane : Le Khalife prêche la bonne parole et le respect de son prochain

Cérémonie officielle du Gamou de Tivaouane : Le Khalife prêche la bonne parole et le respect de son prochain - 04/09/2025

Cérémonie officielle Gamou Médina Baye : le ministre de l’Intérieur Jean Baptiste Tine réaffirme l'engagement de l'État pour les foyers religieux

Cérémonie officielle Gamou Médina Baye : le ministre de l’Intérieur Jean Baptiste Tine réaffirme l'engagement de l'État pour les foyers religieux - 04/09/2025

RSS Syndication