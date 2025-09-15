15ᵉ Congrès de l’AEEMS - Motion de censure : les étudiants musulmans du Sénégal exigent justice pour la Palestine

Réunis à Dakar dans le cadre de leur 15ᵉ congrès ordinaire, les élèves et étudiants musulmans du Sénégal (AEEMS) ont adopté une motion de soutien au peuple palestinien, réaffirmant leur engagement indéfectible à la cause.
Dans ce texte solennel, l’association dénonce les « souffrances quotidiennes et les violations graves des droits humains infligées au peuple palestinien », condamne « les crimes de guerre et crimes contre l’humanité perpétrés à Gaza » et appelle au respect du droit international ainsi qu’aux résolutions des Nations Unies.
Les congressistes exigent également la fin immédiate des violences et la mise en place d’un processus de paix « juste et durable ».
L’AEEMS a en outre encouragé l’acheminement sans entrave de l’aide humanitaire aux populations victimes et réitéré sa volonté de sensibiliser la jeunesse sénégalaise et la communauté nationale à la cause palestinienne. Par cette motion adoptée le 14 septembre 2025, l’association entend inscrire sa voix dans le concert des soutiens internationaux en faveur d’un État palestinien viable, en réaffirmant que la quête de liberté, de justice et de dignité du peuple palestinien reste une cause universelle.
-
Guédiawaye: la fillette de 4 ans du marabout Hamidou Sow fauchée par une voiture
-
Jaxaay : Le CIVA clôture un camp de vacances inclusif dédié aux enfants autistes
-
Ousmane Sonko justifie ses voyages : « Le président de la République m’a confié des tâches en Asie et dans les pays du Golfe »
-
Diaspora Bonds : Cheikh Diba appelle les Sénégalais de l’extérieur à être des « acteurs privilégiés dans la transformation nationale »
-
523 Millions F CFA Évaporés : L’Électrification Fantôme de Keur Massar Plonge la Sicap dans la Tempête