143e Appel des Layènes : Free Sénégal octroie un important soutien financier et matériel à la communauté.

Une délégation de Free avec à sa tête le directeur général, Mamadou Mbengue a effectué, ce 15 février, une visite auprès du Khalife des Layènes. L’objectif vise à témoigner à la communauté ‘’Euhloul Lahi’’ la volonté de la société de téléphonie à accompagner la communauté dans la célébration de l’anniversaire de l’Appel de Seydina Limamou Lahi Al Mahdi (Psl). La délégation a été reçue au domicile du Khalife par Serigne Dial Lahi, fils de l’actuel Khalife à Cambérène. Après de fructueux échanges, la délégation s’est rendue au domicile du coordonnateur général de l’organisation de l’Appel, Seydina Issa Thiaw Lahi, par ailleurs, porte-parole de la communauté Layène.

Sur place, le directeur général de Free, Mamadou Mbengue, a exprimé au guide toute sa considération et l’implication que Free entend manifester pour la réussite de la 143e édition de l’anniversaire de l’Appel de la communauté. Le guide a magnifié le geste de Free en invitant les entreprises à suivre sa démarche. La délégation a terminé sa visite à Yoff où elle a rencontré le groupement central des layènes chargé de l’organisation de l’Appel. À Cambérène comme à Yoff, Free a octroyé des tonnes de riz, de l’huile végétale, des bœufs, des centaines de packs d’eau, un soutien financier, des téléphones et des puces Free. Du matériel notamment des nattes et des accessoires de cuisine ont également été offerts...