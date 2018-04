100 ans de Kaolack : La commune fête ses grandes figures historiques, religieuses et sportives

À l'occasion d'une cérémonie de vernissage d'une exposition consacrée aux grandes figures historiques, religieuses et sportives de Kaolack, le 2 ème adjoint au maire, le Docteur Mamadou Saliou Diallo, est revenu sur le sens de cet événement. « La première activité programmée, c'est l'exposition consacrée aux grandes figures historiques, religieuses et sportives de notre ville et aux grands moments de son évolution administrative. Ces visages d'hommes et de femmes, par leur courage, par leur esprit d'abnégation et de sacrifice, par leur engagement ont façonné, modelé l'image de Kaolack. Nous leurs devons reconnaissance, respect et considération. Notre ville a été témoin de hauts faits de l'histoire de notre pays. Alors ce regard sur le passé nous permettra de nous ressourcer, de retrouver des modèles et des repères ».

Venu représenter le maire de Kaolack, Mariama Sarr, le Dr Diallo de poursuivre : «Célébrer le centenaire c'est célébrer l'héritage qu'ils nous ont légué et nous en montrer fiers. C'est exalter les valeurs de courage, et de « Diom » qu'ils ont incarnées, car tous ont écrit de belles pages dans l'histoire de notre commune. Nous, conseillers municipaux, œuvrons également pour qu'en 3017, dans cent ans, nos petits-enfants, en célébrant le bicentenaire de notre commune, quand ils verront la photographie du premier Conseil municipal paritaire, soient à leur tour, comme nous tous le sommes aujourd'hui, fiers de nous ».

Au menu des activités qui s'échelonneront sur toute l'année 2018, un forum et un symposium auront lieu les 21 et 28 avril, une cérémonie de distinction en l'honneur « des hommes et des femmes qui ont tous contribué au développement et au rayonnement de la ville de Kaolack. C'est une manière de donner corps à la vision déclinée par le chef de l'État dans le Plan Sénégal Émergent(PSE). Nous voulons esquisser le futur de notre commune et faire d'elle un réel pôle de développement, une commune émergente », a-t-il conclu devant un parterre de journalistes.