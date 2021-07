1/2 finale CAN minifoot : les sénégalais indésirables au Ilaji international minifoot stadium.

On nous annonçait les changements intervenus dans le programme de la compétition de la Can minifoot Nigéria 2021 concernant l'équipe nationale sénégalaise qui a été déclarée jeudi, victorieuse sur tapis vert contre la Côte d'Ivoire.



À la grande surprise, l'équipe nationale a été interdite d'accès, ce vendredi, dans l'enceinte du stade où se déroule le championnat continental. Une affiche sur laquelle est écrite "les sénégalais ne sont pas autorisés dans le stade pour le reste de la compétition", est postée à l'entrée du stade.



Actuellement, l'entrée dans l'enceinte du stade est filtrée pour la première fois depuis le début de la Can de minifoot. Un important dispositif sécuritaire est mis devant l'entrée et aux alentours pour veiller à la bonne tenue du reste de la compétition.