​L'argent, le grand silence de nos couples (Paul Sédar Ndiaye)

Il y a des ménages que la difficulté matérielle n'a jamais brisés. J’ai connu des gens qui ont traversé des années maigres sans se déchirer, et d’autres, mieux installés, qui se sont pourtant défaits sans bruit. Avec le temps, j'ai fini par comprendre que la solidité d'un foyer dépend peu du montant disponible. Elle tient surtout à la manière dont les deux époux parlent de cet argent, quand ils y parviennent.



Chez nous, l'argent du couple appartient au registre des choses qu'on ne nomme pas. On considère qu'un ménage respectable n'en parle pas, que l'homme y pourvoit et que la femme s'en arrange. Ce silence, on l'a longtemps appelé pudeur. Je pense aujourd'hui qu'il fragilise les couples au lieu de les protéger.



Une évidence, d'abord, que nous vivons sans y penser : dans nos familles, l'argent n'est jamais seulement une affaire de chiffres. Il engage aussi une réputation. L'homme demeure, dans l'imaginaire collectif, celui qui donne la dépense et fait tourner la maison. Cette dépense qu'il remet chaque jour n'est pas seulement une somme pour le marché et la cuisine : elle montre qu'il tient son rang, qu'il protège et nourrit les siens. À travers elle, c'est aussi sa valeur d'époux qui se joue, bien au-delà du repas du soir.



La femme, elle, hérite de la gestion du quotidien et de la charge plus discrète de compléter quand la dépense ne suffit pas. Ces rôles ont nourri des générations. Ils deviennent un piège le jour où la réalité s'en écarte, sans que personne ose l'avouer. L'homme qui traverse une mauvaise passe fait bonne figure, par honneur, tandis que sa femme, qui porte alors une part croissante du fardeau, se tait pour ne pas l'humilier. Chacun préserve ainsi une image, au prix d'un mensonge qui finit par s'installer.



À cette première tension s'en ajoute une autre, plus taboue encore : l'argent qui quitte le foyer pour les deux familles. Au Sénégal, un mariage engage bien plus que deux individus. Il lie deux lignées entières, avec les devoirs de solidarité que cela suppose. Cette solidarité est l'une des formes vivantes de la teranga, et j'y tiens autant que quiconque. Elle devient pesante seulement lorsqu'elle s'exerce sans n’avoir jamais été discutée par le couple.



Soutenir un frère dans le besoin, honorer une cérémonie familiale : personne ne conteste ces devoirs. Le malaise vient d'ailleurs. Quand l'argent s'en va sans décision partagée, l'un des deux peut se sentir spectateur dans sa propre maison. Et dans ces moments, la somme donnée compte finalement peu. Ce qui blesse, c'est d'avoir appris la décision au lieu de l'avoir prise ensemble.



Cette situation actuelle, où l’épouse gagne plus que son mari, soumet notre culture à l’épreuve. Nos villes en comptent de plus en plus, sans que les mentalités aient suivi. Ce qui pourrait être vécu comme une chance tourne souvent à la gêne, faute de savoir quoi en faire. L'époux se sent parfois diminué, comme si son autorité avait toujours reposé sur sa fiche de paie. Sa femme, de son côté, apprend à minimiser ce qu'elle apporte et à régler certaines dépenses en silence pour ne pas le heurter. J'ai rencontré des épouses qui payaient des factures en cachette, uniquement pour préserver la fierté de leur mari. Le geste est délicat, presque tendre. Il installe pourtant dans le foyer un arrangement tacite, et ces arrangements-là finissent par user ceux qui les portent.



Je mesure la réticence qu'un tel sujet provoque. Parler d'argent, c'est prendre le risque d'introduire le calcul là où l'on aurait voulu ne trouver que de la confiance. Pourtant, en parler n'oblige pas à tout étaler. Il s'agit simplement de s'accorder, à deux et loin des regards, sur ce que la coutume impose sans jamais le dire.



Qu'on me comprenne bien : je ne fais pas le procès de nos traditions et je n'appelle personne à les renier. Je crois seulement qu'un couple gagne à décider par lui-même de ce qu'il garde de l'héritage et de ce qu'il adapte à sa vie. Il peut alors s'entendre sur ce qu'il donne à chaque famille, se dire les mois difficiles sans les cacher, au lieu de tenir les apparences jusqu'à l'épuisement. Loin d'abîmer le respect, une telle conversation le rend plus solide.



C'est cette conviction qui traverse mon roman L'Équilibre du Cœur. Yeuma et Alassane y forment un couple admiré de tous, dont l'entente se fissure précisément là où l'argent et la famille s'emmêlent sans jamais être nommés. J'ai écrit cette histoire parce que je l'ai vue se rejouer trop souvent autour de moi, dans des foyers que rien ne condamnait à se défaire.



Nous savons parler de tant de choses, chez nous. Rien ne nous empêche d'aborder aussi celle-là, dès lors que nous cessons d'y voir une entorse à la pudeur. Un foyer se solidifie le jour où ses deux membres apprennent à parler d'argent sans se blesser. Dans bien des couples, cette conversation vaudrait la peine d'être ouverte, sans attendre qu'une crise l'impose.