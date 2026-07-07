Neuf policiers tués par des hommes armés près d’un projet de barrage au Pakistan

Des hommes armés ont tué neuf policiers dans une attaque contre un poste de contrôle sur le chantier d’un projet de barrage au Balouchistan, province du sud-ouest du Pakistan en proie à des troubles, ont indiqué mardi les autorités locales.

“Neuf policiers sont morts et plusieurs autres sont portés disparus à la suite d’une attaque contre un poste de contrôle qui assurait la sécurité du chantier du barrage de Mangi”, a déclaré à l’AFP Abdul Qudoos, un haut responsable du district.



Un porte-parole du gouvernement provincial a confirmé ce bilan, précisant que des officiers supérieurs de plusieurs commissariats figuraient parmi les victimes et attribuant la responsabilité de l’attaque à des combattants islamistes.



Le Pakistan lutte contre une insurrection séparatiste au Balouchistan, où les combattants prennent pour cible les forces de l’État, ainsi que les investissements étrangers et les projets d’infrastructure de cette province riche en minerais, frontalière de l’Afghanistan et de l’Iran.



Islamabad estime que l’intensification des attaques dans les régions frontalières du Pakistan est le fait de groupes provenant d’Afghanistan, ce que les autorités afghanes ont démenti à plusieurs reprises.

