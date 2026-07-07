“Notre système fonctionnent ainsi”: la FIFA et Infantino réagissent à la polémique Balogun

La réaction d’Infantino

Après que le président des États-Unis Donald Trump a confirmé avec légèreté avoir “demandé” à Infantino “que la décision soit réétudiée par la FIFA”, le patron de la fédération internationale n’a eu d’autre choix que de se défendre contre les nombreuses accusations d’ingérence et les critiques formulées par le monde du football, mais aussi l’ensemble de la sphère politique et publique.



“Les organes judiciaires de la FIFA sont indépendants”, a clarifié Gianni Infantino dans un communiqué publié par la FIFA sur X, lundi. “Ils opèrent de manière autonome, appliquent le code disciplinaire de la FIFA, et jugent des affaires sur base des règlements d’application et sur les faits spécifiques à leur disposition. Leur indépendance est essentielle à la crédibilité et à l’intégrité du football, et doit toujours être respectée.”



“Le système de la FIFA fonctionne ainsi”

Le président de la FIFA n’a pas nié l’échange qu’il a eu avec Donald Trump au sujet de la suspension de Balogun, mais a minimisé la signification politique de celui-ci. En effet, Infantino “discute régulièrement au sujet de la Coupe du monde avec le président des États-Unis”, comme cela est le cas avec d’autres hommes politiques, acteurs du monde du football ou des affaires, ce qu’il estime normal.



“Pendant notre conversation, j’ai expliqué qu’une procédure légale était en cours au sein des corps judiciaires indépendants de la FIFA, et qu’elle serait jugée en temps voulu par ceux-ci. Le système de la FIFA fonctionne ainsi, et c’est un principe que je défendrai toujours.”

