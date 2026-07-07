Grande recomposition politique : Cheikh Issa Sall fait un pas vers Diomaye et réclame une place parmi les fondateurs du futur grand parti présidentiel...

La future grande formation politique annoncée par le président Bassirou Diomaye Faye commence déjà à attirer ses premiers soutiens. Dans un communiqué rendu public ce lundi, le parti UNITÉ (Union Nationale pour l'Intégration, le Travail et l'Équité), dirigé par Cheikh Issa Sall, annonce son adhésion « pleine, entière et sans réserve » au projet de rassemblement de la mouvance présidentielle.



Pour le parti, cette initiative constitue un véritable tournant historique dans la consolidation des forces politiques engagées en faveur de la souveraineté nationale, de la justice sociale et de la transformation durable du Sénégal.



Mais au-delà du simple soutien politique, UNITÉ affiche clairement ses ambitions. Le parti revendique officiellement une place au sein du cercle des membres fondateurs de cette future grande formation politique appelée à fédérer les différentes sensibilités de la majorité présidentielle.



« Le Parti UNITÉ exprime officiellement son ambition légitime de figurer parmi les membres fondateurs de cette grande formation politique », souligne le communiqué.

Cheikh Issa Sall estime que l'intérêt supérieur de la Nation doit primer sur toute autre considération et réaffirme la disponibilité de sa formation à prendre toute sa part dans cette nouvelle architecture politique.

Dans la foulée, la direction de UNITÉ appelle ses responsables, militants et sympathisants à se mobiliser pour accompagner ce qu'elle présente comme une nouvelle étape décisive de la vie politique sénégalaise, invitant l'ensemble des patriotes à unir leurs forces pour bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère.

Avec cette déclaration, Cheikh Issa Sall se positionne parmi les premiers leaders politiques à afficher ouvertement leur volonté d'intégrer le noyau fondateur du futur grand parti présidentiel, dont la création pourrait profondément redessiner le paysage politique national.