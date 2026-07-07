Emmanuel Macron en visite à Damas pour renforcer les liens économiques entre la France et la Syrie


Emmanuel Macron en visite à Damas pour renforcer les liens économiques entre la France et la Syrie
Le président français Emmanuel Macron est arrivé à Damas dans la soirée du lundi 6 juillet accompagné d’une délégation d’hommes d’affaires. Il s'agit de la première visite d’un chef d’État européen en Syrie depuis la chute du régime de Bachar el- Assad en 2024. 

C’est une visite qui se veut historique. Premier chef d’État européen à se rendre en Syrie depuis la chute de Bachar el-Assad en 2024, Emmanuel Macron est arrivé à Damas dans la soirée du lundi 6 juillet aux alentours de 20 heures où il a d'abord dîné dans la vieille ville de la capitale syrienne avec le président de transition, Ahmed al-Charaa. Ensemble, ils ont visité la mosquée des Omeyyades. C’était dans cette mosquée, lieu hautement symbolique, que l’ancien djihadiste repenti avait annoncé sa prise de pouvoir lors de la chute du régime de Bachar el-Assad, en décembre 2024.

Le chef d’État français est venu avec une importante délégation d’hommes d’affaires. L'envoyée spéciale de RFI sur place a pu apercevoir entre autres Rodolphe Saadé, le PDG de CMA-CGM, mais aussi des représentants d’Airbus et de Thales. Dans la matinée du mardi 7 juillet, une rencontre entre Emmanuel Macron et des acteurs de la société civile syrienne a eu lieu.

Emmanuel Macron doit à nouveau rencontrer Ahmed al-Charaa ce mardi 7 juillet au palais présidentiel cette fois-ci. Puis, un forum économique sur la reconstruction se tiendra. La journée se terminera par la signature d'accords dont les volets économiques et culturels seront signés. En fin de journée, Emmanuel Macron s’envolera vers la Turquie pour le sommet de l’Otan.
 

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Mardi 7 Juillet 2026
RFI



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