Séismes au Venezuela: le bilan monte à 3.535 morts


Séismes au Venezuela: le bilan monte à 3.535 morts
Le bilan du double séisme du 24 juin au Venezuela a été revu à la hausse et atteint désormais 3 535 morts, selon un communiqué gouvernemental diffusé lundi.

“Bilan officiel du 6 juillet: 3.535 morts, 16.740 blessés”, indique un communiqué des autorités vénézuéliennes, qui évitent de parler de disparus mais les Nations unies estiment que leur nombre pourrait atteindre 50.000, certaines projections avançant plutôt un chiffre proche de 10.000. Le précédent bilan, daté de dimanche, était de 3.342 morts.

Chance de survie infime

Plus de 17.000 personnes sont sans logement et 856 bâtiments sont sinistrés, a souligné gouvernement. De nombreux sinistrés vivent dans les rues ou réfugiés dans des parcs. L’espoir de retrouver des survivants est infime et les équipes de secours internationales commencent à quitter le Venezuela.

De nombreuses familles de disparus continuent de chercher le corps de leurs proches. Beaucoup ont fait part à l’AFP de leur colère quant à l’action des pouvoirs publics. De magnitude 7,2 et 7,5, les deux séismes se sont produits à 39 secondes d’intervalle et ont principalement touché le nord du Venezuela.

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