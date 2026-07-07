Iran: une marée humaine dans la ville sainte de Qom au quatrième jour des obsèques d'Ali Khamenei

En Iran, le cortège funèbre de l'ayatollah Ali Khamenei a été suivi par une marée humaine mardi 7 juillet dans les rues de la ville sainte de Qom, au sud de Téhéran, au quatrième jour des obsèques de l'ancien Guide suprême.



Un tanker a été atteint lundi 6 juillet par un projectile non-identifié au large d'Oman, dans la région du détroit d'Ormuz, a rapporté l'agence maritime britannique UKMTO. « Un tanker a indiqué avoir été touché par un projectile inconnu sur le côté bâbord, provoquant un incendie, alors qu'il naviguait vers le sud », écrit l'UKMTO dans un communiqué, ajoutant que l'incident n'avait pas fait de blessé ni causé de dommage à l'environnement. L'attaque a eu lieu à 8 milles nautiques à l'est de Limah, dans le sultanat d'Oman.



Le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, a affirmé dimanche 5 juillet à la chaîne américaine Fox News que certains villages chrétiens du sud du Liban avaient « demandé à être annexés » à Israël, en quête, selon lui, de protection contre le Hezbollah pro-iranien. Des propos démentis par les représentants de quinze localités chrétiennes situées dans la zone tampon de facto établie par Israël.





En Iran, une marée humaine à Qom pour les adieux à l’ex-Guide suprême Ali Khamenei