En Iran, le cortège funèbre de l'ayatollah Ali Khamenei a été suivi par une marée humaine mardi 7 juillet dans les rues de la ville sainte de Qom, au sud de Téhéran, au quatrième jour des obsèques de l'ancien Guide suprême.
Un tanker a été atteint lundi 6 juillet par un projectile non-identifié au large d'Oman, dans la région du détroit d'Ormuz, a rapporté l'agence maritime britannique UKMTO. « Un tanker a indiqué avoir été touché par un projectile inconnu sur le côté bâbord, provoquant un incendie, alors qu'il naviguait vers le sud », écrit l'UKMTO dans un communiqué, ajoutant que l'incident n'avait pas fait de blessé ni causé de dommage à l'environnement. L'attaque a eu lieu à 8 milles nautiques à l'est de Limah, dans le sultanat d'Oman.
Le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, a affirmé dimanche 5 juillet à la chaîne américaine Fox News que certains villages chrétiens du sud du Liban avaient « demandé à être annexés » à Israël, en quête, selon lui, de protection contre le Hezbollah pro-iranien. Des propos démentis par les représentants de quinze localités chrétiennes situées dans la zone tampon de facto établie par Israël.
En Iran, une marée humaine à Qom pour les adieux à l’ex-Guide suprême Ali Khamenei
Une marée humaine est descendue mardi 7 juillet dans les rues de la ville sainte de Qom, au sud de Téhéran, au quatrième jour d'obsèques en Iran du défunt Guide suprême Ali Khamenei qui ont mobilisé comme jamais la veille à Téhéran. La dépouille du dirigeant, tué le 28 février au premier jour de frappes israélo-américaines sur l'Iran, est exposée mardi à la mosquée Jamkaran de Qom, ville sainte qui abrite les séminaires les plus influents de l'islam chiite et plusieurs sanctuaires. Des images aériennes diffusées par la télévision d'État ont montré les rues de cette ville d'environ 1,5 million d'habitants noires de monde
Durant la prière, dirigée par l'ayatollah Abdollah Javadi-Amoli, 93 ans, figure influente du chiisme conservateur, une foule nombreuse a scandé en chœur « À mort l'Amérique ! », slogan régulièrement entendu dans les rassemblements officiels de la République islamique. Sur d'autres images des fidèles, dont des religieux portant le turban, se recueillent sur le cercueil de l'ayatollah Khamenei, et ceux de ses proches tués avec lui dont une petite-fille, âgée de 14 mois d'après les autorités.
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