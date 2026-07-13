​Alerte sur des menaces d’expulsion à l’endroit des ressortissants guinéens au Sénégal (Par Mbaye DIONE)

J’ai l’honneur de porter à votre très haute attention les menaces graves d’expulsion et de vandalisme à l’endroit du peuple guinéen vivant au Sénégal et susceptibles de porter atteinte à la cohésion sociale et aux relations de bon voisinage entre le Sénégal et la République de Guinée.En effet, depuis quelques jours, des vidéos d’un particulier sénégalais circule dans les réseaux sociaux et procède à des menaces d’intimidations et tentatives d’expulsion à l’encontre de ressortissants guinéens résidant et exerçant dans notre pays. Il menace de s’attaquer aux commerces guinéens. En effet, des militants qui se réclament nationalistes et fervents soutiens du Parti au titre éponyme, ont pris d'assaut les réseaux sociaux avec pour mot d'ordre de s'attaquer à la communauté peulh de nationalité guinéenne. Ils ont retenu la date du 15 juillet 2026, pour, disent-ils, "nettoyer" l'espace public de nos compatriotes africains originaires de la République sœur qu’est la Guinée-Conakry.En ma qualité de Député à l’Assemblée nationale, je condamne fermement ces agissements qui relèvent d’une haine injustifiée. Le Sénégal et la Guinée sont liés par des accords de libre circulation au sein de la. Toute mesure d’éloignement relève de la seule compétence de l’Etat et doit se faire dans le respect de la loi en toute respect des conventions internationales et sous-régionales. Ces actions font peser un risque réel de troubles à l’ordre public et de représailles. Elles ternissent également l’image de notre pays, terre d’hospitalité.Ainsi, je vous adresse cette correspondance alertant d'une gravité à la hauteur du danger qui s'apprête à sévir sur l'espace public et qui, si rien n'est fait, portera une atteinte sérieuse sur l'image d'hospitalité et de pays de la Téranga que notre pays porte fièrement la réputation. En conséquence, je sollicite votre haute intervention pour des instructions fermes aux forces de défense et de sécurité pour assurer la protection des personnes et des biens visés, l’ouverture d’une enquête pour identifier et interpeller les auteurs de menaces et d’intimidations et une campagne de sensibilisation pour rappeler le respect de la légalité et des conventions.Il faudrait sans délai mobiliser la cyber sécurité pour sévir contre ces entrepreneurs de la haine, afin d’éviter à nos hôtes africains, le drame que font subir les sud-africains aux leurs et qui, à en voir les émules que cela commence à faire en Afrique, risque de s'ériger en cas d'école.Espérant compter sur votre diligence, je vous prie d’agréer,, l’expression de ma plus haute considération.Député de la XVème LégislatureAssemblée nationale du SénégalDate : 13 juillet 2026