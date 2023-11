immigration irrégulière : Le DG de l’ANPEJ fait le procès des candidats

Le directeur général de l’agence nationale pour la promotion de l’emploi et de la jeunesse (ANPEJ) n’a pas raté les candidats à l’émigration clandestine. Tamsir Faye rejette le prétexte de manque d’emploi brandi par les jeunes pour justifier leur acte de braver les océans et ou le désert du Sahara et la voie aérienne du Nicaragua.



« La question de l’émigration n’est pas fondamentalement liée à une question d’emploi. Quand quelqu’un paie 8 millions pour aller au Nicaragua, je suis désolé. Quand quelqu’un ferme sa boutique pour aller au Nicaragua, je suis désolé. Quand un enfant de 5 ans voire 6 ans affronte la mer, je suis désolé, ce n’est pas un problème d’emploi… » regrette-t-il à l'occasion de la remise de kits à des jeunes de la région de Dakar.