Zone Militaire N°4 : Des sites d'orpaillage clandestins démantelés lors de l'opération "Dalaoule"

Dans un message partagé sur sa page X, la DIRPA informe que, « dans le cadre de la lutte contre l’orpaillage clandestin et le grand banditisme, la Zone Militaire n°4 (ZM4) mène depuis le mercredi 16 avril une opération de sécurisation d’envergure, baptisée "Opération Dalaoule" ».



À ce jour, quatre sites d’orpaillage clandestins ont été démantelés dans le secteur stratégique de la Falémé, renseigne la note de la Direction de l'Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA). Le dispositif a permis la saisie de matériels importants, notamment six (6) groupes électrogènes, treize (13) motopompes, cinq (5) motos, sept (7) machines broyeuses et divers autres équipements utilisés à des fins illicites.



Au cours de l’opération, un individu a été interpellé pour exploitation illégale de ressources naturelles, ajoute la DIRPA, qui précise que des fournitures scolaires ont été distribuées aux écoliers en marge de cette opération.