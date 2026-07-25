Lancement du parti présidentiel : Serigne Gueye Diop loue la « dignité » et le « courage » du chef de l’État

À l’occasion du lancement du parti du président de la République, le ministre Serigne Gueye Diop a pris la parole pour saluer la posture du chef de l’État, notamment sa volonté de préserver ses liens avec ses collaborateurs malgré les turbulences politiques traversées ces derniers mois.



Selon le ministre, le président de la République a fait preuve de dignité et de courage en choisissant de maintenir ses relations avec son entourage politique. « Le Président est un homme digne et courageux. C’est pourquoi il a tenu à garder ses relations avec ses collaborateurs », a-t-il déclaré.



Serigne Gueye Diop a par ailleurs justifié la nécessité de doter le chef de l’État d’un outil politique propre, estimant qu’un appareil partisan est indispensable pour porter sa vision et conduire son action à la tête du pays. « Le président de la République a besoin d’un appareil pour conduire la politique et conduire sa vision pour le Sénégal », a-t-il ajouté.