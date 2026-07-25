Nouveau Parti de Diomaye: 437 organisations ont rallié la nouvelle formation politique présidentielle

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a présidé, ce samedi, l’Assemblée générale constitutive de la coalition Diomaye Président, réunie au King Fahd Palace de Dakar. Prenant la parole devant les leaders et militants rassemblés, Aminata Touré, superviseure générale de la coalition, a dressé le bilan de la restructuration engagée depuis neuf mois et lancé un appel à l’élargissement du mouvement à l’ensemble des forces politiques et de la société civile.



Mme Touré a rappelé avoir reçu du chef de l’État des instructions claires : ouvrir la coalition à « tous les Sénégalais et Sénégalaises », ainsi qu’à tous les acteurs politiques et de la société civile disposés à s’engager à ses côtés pour la défense de la République et l’approfondissement de la démocratie.



Elle a salué le chemin parcouru en neuf mois de restructuration, citant la mobilisation de 346 maires venus de l’ensemble du territoire national, ainsi que le ralliement de 437 organisations, partis et mouvements ayant choisi de fusionner avec la coalition pour donner naissance au nouveau parti présidentiel. Elle a également évoqué la participation de ministres ayant choisi, à ses côtés, de mener le combat pour la démocratie « dans des conditions difficiles », saluant leur esprit de dépassement.