Dr Abdourahmane Diouf : « L’ADN de KIIRAAY, c’est la paix et la stabilité »

Le ministre Abdourahmane Diouf a franchi une étape supplémentaire dans son engagement aux côtés du président Bassirou Diomaye Faye en annonçant la fusion de son parti, AWALE dont il est le président, au sein de la nouvelle formation présidentielle KIIRAAY - Les Patriotes Républicains. L’annonce a été faite lors de l’Assemblée générale constitutive tenue au King Fahd Palace.



Par ailleurs, un vaste mouvement de ralliements et de fusions ayant marqué la transformation de la coalition « Diomaye Président » en parti unifié, un processus conduit depuis plusieurs mois par Aminata Touré, superviseure générale de la coalition. En choisissant de dissoudre AWALE dans KIIRAAY plutôt que de conserver une existence autonome au sein d’une simple alliance, Abdourahmane Diouf illustre la logique de fusion intégrale plutôt que de simple partenariat électoral, recherchée par le président pour bâtir sa nouvelle formation.



Ce geste confirme aussi l’alignement sans réserve du ministre sur la ligne présidentielle, dans un contexte de tensions persistantes au sommet de l’Etat. Abdourahmane Diouf avait déjà pris position publiquement en faveur du chef de l’État lors de précédentes assemblées de la coalition et son choix de fusionner AWALE dans KIIRAAY renforce sa position parmi les soutiens les plus engagés du nouveau parti.