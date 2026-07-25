Yankhoba Diémé annonce une hémorragie au sein de PASTEF: « Il ne reste plus rien de ce Parti… sur les 46 coordinations de JPS, les 35 ont été reçus hier au Palais »

Lors de la cérémonie de lancement du nouveau parti politique du président Bassirou Diomaye Faye, Yankhoba Diémé a livré une intervention offensive à l’endroit de Pastef, affirmant que la formation dirigée par Ousmane Sonko se viderait progressivement de ses militants au profit de la nouvelle plateforme présidentielle.



Selon lui, le mouvement fondé par Sonko ne conserverait plus grand-chose de sa base initiale. « Il ne reste plus rien de Pastef. Tout le monde est parti », a-t-il déclaré, avant d’ajouter que ce mouvement de départ toucherait désormais jusqu’aux jeunes militants du parti.

Pour étayer son propos, Yankhoba Diémé a évoqué une rencontre récente au Palais de la République, présentée comme un indicateur du basculement en cours au sein des jeunesses du parti. « Je vous rappelle qu’hier, sur les 46 coordinations de JO (Jeunesse), les 35 ont été reçus par le président de la République au Palais… », a-t-il affirmé.