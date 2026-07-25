Bassirou Diomaye Faye et le projet de transformation économique porté par KIIRAAY : « La moisson ne se décrète pas, elle se cultive »


Bassirou Diomaye Faye et le projet de transformation économique porté par KIIRAAY : « La moisson ne se décrète pas, elle se cultive »
Au-delà de la fondation de son parti, Bassirou Diomaye Faye a profité de son discours cet après midi au King Fahd Palace pour inscrire KIIRAAY - Les Patriotes Républicains dans un projet de transformation économique et une ambition panafricaine. 
Le président a fixé comme cap la transformation du Sénégal par la valorisation de ses propres ressources : souveraineté alimentaire, formation de la jeunesse à l’innovation, et retour prioritaire aux Sénégalais des richesses tirées de l’énergie et des ressources naturelles du pays.
 
Il a appelé les militants du nouveau parti à un engagement de terrain soutenu, filant la métaphore agricole selon laquelle « la moisson ne se décrète pas, elle se cultive. » Sur le plan continental, le chef de l’État a plaidé pour une Afrique qui écrit elle-même son récit, capable de parler d’une seule voix dans les affaires internationales, et a critiqué implicitement une histoire du continent trop souvent écrite par d’autres.
 
Le président a par ailleurs situé cette ambition dans un contexte mondial jugé instable avec le bouleversement des équilibres géopolitiques, la remise en cause des certitudes technologiques, la pression climatique estimant que seuls les peuples rassemblés pourraient devenir acteurs plutôt que proies de cette période.
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Samedi 25 Juillet 2026
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