Ziguinchor / Crd spécial pour l'année scolaire 2019-2020 : Le lycée Djignabo Bassène sera réhabilité à hauteur de 100 millions

Au titre des réponses des différents directeurs du ministère aux inquiétudes des différents acteurs du secteur de l'éducation beaucoup d'informations sont sorties des différents démembrements du ministère. Parmi les multiples interpellations faites aux différents responsables du ministère, on peut noter qu'il y a 80 bénévoles sans formation. En effet, les animateurs de la Case des Touts petits sont restés sans formation ni rémunération depuis 07 ans.

Les enseignants en langue locale ont demandé en ce qui les concerne, la construction de trois daara modernes dans la région de Ziguinchor. Il y a un déficit de 26.000 tables bancs", ont souligné les intervenants.



En réponse aux différentes interventions, les concernés ont tenu à informer qu'il y a 08 collèges et 06 lycées qui seront clôturés. Les abris provisoires du lycée de Adéane seront remplacés. Au total, il y a 463 abris provisoires.



Le lycée de référence de la région construit bien avant les indépendances croule sous le poids de l'âge. C'est pourquoi au-delà de la première idée qui consisterait à la réhabilitation de blocs, le ministre a jugé plus judicieuse la réhabilitation intégrale du lycée. Son coût global est estimé à environ 100 millions et les travaux débuteront à partir de 2020.

Pour année scolaire prochaine, il y a 55 nouveaux professeurs et 02 inspecteurs, au total 57 agents qui seront affectés dans la région.

Vu l'urgence de la prise en charge et du maintien des élèves dans les matières scientifiques, un projet de création de lycée scientifique de référence est sollicité...