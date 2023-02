Ziarra Léona Niassène / Absence des services de l'État : Les jeunes marabouts montent au créneau et interpellent le président de la République.

À quelques jours de la Ziarra annuelle de Léona Niassène (samedi prochain), les services déconcentrés de l'État se font toujours désirer dans la cité religieuse de Mame Khalifa Niass.

C’est du moins, l'avis des jeunes marabouts qui ont fait face à la presse pour dénoncer la non prise en charge des besoins relatifs à l'organisation de la Ziarra.

D'après Moustapha Niass et les autres membres de cette entité, les services sont tous aux abonnés absents et en plus, les besoins liés à l'eau, à l'assainissement, à l'électricité, entre autres, ne sont pas encore satisfaits.

Concernant les ministres et directeurs généraux de la même ville, ils sont tous déclarés persona non grata à Léona Niassène. Les jeunes marabouts d'interpeller le président de la République pour que les préparatifs liés à la Ziarra annuelle de Léona Niassène soient désormais présidés par le ministre de l'intérieur à l'image de l'ensemble des autres communautés du pays...