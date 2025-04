« Ziaar Générale » de Tivaouane : Serigne Moustapha Sy Al Amine se félicite de l’organisation et de l’implication de l’État

En présence des autorités locales, du président du Conseil départemental de Tivaouane, de membres du gouvernement avec à sa tête le ministre Dr Abdourahmane Diouf, et de toute la famille religieuse d’Elhadj Malick Sy, s’est déroulée ce dimanche 20 avril 2025 la cérémonie officielle de la « Ziaar Générale » de Tivaouane.



Prenant la parole, Serigne Moustapha Sy Al Amine a salué la présence de Cheikh Al Ahmed Tidiane Sy Mansour, Mame Ass Djamil, Serigne Mouhamdoul Habib Al Makhtoum et Serigne Habib Sy Mansour. Il a également saisi cette occasion pour remercier l’implication de toutes les structures dans l’organisation de la « Ziarra Générale ».



Cette Ziarra Générale fait partie des événements majeurs de la communauté Tidiane, une raison pour assurer la sécurité d’un tel événement. « Nous saluons la participation active du président de la République, du ministre de l’Intérieur avec sa touche assurant la sécurité. Mais nous avons été touchés par la participation active de tout le gouvernement et du président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye », s’est réjoui le fils d’Abdoul Aziz Sy Al Amine.



Cette Ziarra est un moment de prières et de recueillement pour les fidèles qui réaffirment leur dévotion et leur attachement aux valeurs de la Tidianiya.